Bilderbuch spielen mit den Rolling Stones in Wien

Die Rolling Stones suchen sich ihre Vorbands für die nur 14 Europa-Shows ihrer „Sixty“-Tour sehr behutsam aus. Umso größer ist die Ehre für Bilderbuch, für Mick Jagger, Keith Richards und Co. in Wien eröffnen zu dürfen. „Es gibt nicht viele Bands, in deren Vorprogramm wir spielen würden, ohne groß nachzudenken“, gibt die Band bekannt, „die Rolling Stones zu supporten ist eine große Ehre. Sie sind die Originale - lasst uns Wien rocken!“