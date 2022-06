Rolling Stones: Zum 60er in Jahrhundertform

Wunder der Natur

Im erhöhten Rentenalter zeigen sich Mick Jagger, Keith Richards und Co. so gut wie schon lange nicht mehr und zelebrieren über gut 135 Minuten nicht nur ein Feuerwerk an Hits wie „Paint It Black“, „Sympathy For The Devil“ oder „Satisfaction“, sondern liefern auch viele Überraschungen. Etwa das erstmals überhaupt live gespielte „Out Of Time“, dessen Ursprung im Jahr 1966 datiert. Die aktuellste Single, das Reggae-lastige „Living In A Ghost Town“, ist ein geheimes Set-Highlight, bei dem der mit gewohnt knabenhafter Sportfigur ausgestattete Jagger das Publikum zauberhaft dirigiert. Überhaupt das Zusammenspiel. Der mit Konfettiregen und „Happy Birthday“-Gesängen gefeierte Woods stakst mit Dauergrinsen über die Bühne, Richards Gitarre ist bewusst laut gestimmt und trifft mitten ins Mark. Jagger selbst scheint zumindest die letzten 20 Jahre keinen Tag gealtert zu sein. Ein Wunder der Natur.