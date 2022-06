Hermann Schützenhöfer: Vom Kaufmann zum Landeschef

2015 am Zenit der Polit-Laufbahn

Im Juni 2015 kommt das Land also nach zehn Jahren roter Führung wieder in schwarze Hand, obwohl die ÖVP bei der vorangegangenen Landtagswahl nur als Zweite ins Ziel ging. Aus Angst vor Schwarz-Blau habe die SPÖ „die Hosen heruntergelassen“, polterte die rote Gewerkschaft damals.