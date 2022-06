Lenker fuhr in Baden absichtlich in Gegenverkehr

„Das können Sie nicht notieren“

Der Mann dürfte unter massivem Drogeneinfluss gestanden sein. „Ich hab so viel genommen, das können Sie gar nicht notieren“, soll er der Exekutive gesagt haben. Konfus waren auch seine Angaben zum Unfallhergang: Zunächst behauptete er, er sei einer Person ausgewichen. Danach gab er zu, absichtlich in das Auto gekracht zu sein, „um zu wissen, wie sich so ein Unfall anfühlt“.