Teamchef Rangnick überrascht mit erster Startelf

Österreichs neuer Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt in seinem ersten Spiel im Amt auf Heinz Lindner im Tor. Der 31-jährige Basel-Legionär erhielt am Freitag (Spielbeginn 20.45 Uhr) zum Auftakt der Nations League in Osijek gegen Kroatien den Vorzug gegenüber Patrick Pentz und Martin Fraisl. In der Dreier-Abwehr beginnen Kevin Danso, Gernot Trauner und Maximilian Wöber. Als Kapitän führt Marko Arnautovic in Abwesenheit von David Alaba das ÖFB-Team aufs Feld.