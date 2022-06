David Alaba fehlt im Kracher gegen Kroatien

Der frisch gebackene Champions-League-Sieger traf zwar am Mittwoch in Bad Tatzmannsdorf ein, flog aber nicht nach Kroatien, sondern stößt erst am Samstag in Wien wieder zur Auswahl. „Ich hatte mit ihm gestern Abend ein persönliches Gespräch, in dem wir gemeinsam übereingekommen sind, dass er hier bleibt“, erzählte Rangnick. Im nächsten Spiel am Montag im Wiener Happel-Stadion gegen Dänemark werde der aber ÖFB-Star definitiv beginnen.