Rangnick nach 3:0: „Hätten höher gewinnen können“

„Ab 30. Minute sah es nach Fußball aus“

„Wir hatten Probleme die ersten 20, 25, 30 Minuten aus dem 3-5-2. Wir haben praktisch zu keiner Phase Zugriff bekommen. Für uns war es schon hilfreich, dass wir dann auf 4-2-2-2 umgestellt haben. Da haben wir uns viel leichter getan. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett kontrolliert. Ganz am Ende hätte es sogar höher ausgehen können. Für das erste Mal in dieser Konstellation, wie wir gespielt haben, bin ich mit der Leistung in der letzten Stunde zufrieden. Die erste halbe Stunde hat mir überhaupt nicht gefallen. Ab der 30. Minute sah es nach Fußball aus“, resümierte 63-Jährige das Spiel.