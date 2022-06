EU-Kommission gibt Corona-Hilfen für Polen frei

Die EU-Kommission hat sich nach monatelangem Streit mit der polnischen Regierung auf einen Plan für die Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen verständigt. Das teilte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde am Donnerstag in Warschau sein und Details der Einigung vorstellen. Vorangegangen war ein erbitterter Zwist über die polnischen Justizreformen.