Polen: EU gibt Corona-Hilfsgelder frei

Polen hat sich nach eigenen Angaben mit der EU auf eine Freigabe europäischer Corona-Hilfsgelder in Höhe von 35 Milliarden Euro geeinigt. Damit könne das Paket in Kürze „formell genehmigt“ werden, teilte Piotr Müller, Sprecher der polnischen Regierung, am Freitag mit. Brüssel hatte das Geld im Streit um Polens Justizreform zurückgehalten.