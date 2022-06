Steirische Trainer sind hochmodern

Altach hat die Angel nach Sturm-Legende Markus Schopp ausgeworfen! Der Schweizer Trainer Ludovic Magnin hat den Ländle-Klub nach dem nervenaufreibenden (aber in der letzten Runde doch noch geglückten) Kampf um den Klassenerhalt der Bundesliga verlassen, dockt in der kommenden Saison bei seinem Heimatklub Lausanne an - jetzt brauchen die Rheindörfler Ersatz: Neben dem Steirer René Aufhauser, der Liefering verlassen hat, und Ex-Innsbruck-Coach Thomas Grumser (zuletzt U15-Trainer der Tiroler Akademie) steht Schopp auf der Shortlist.