Hiobsbotschaft | Frohbotschaft

Hiobsbotschaft. Der gerade veröffentlichte neue Rekord-Inflationswert von acht Prozent muss als echte Hiobsbotschaft eingeschätzt werden. Eine Botschaft, die nach Maßnahmen schreit. Und so wird vonseiten der Regierung auch an einem Maßnahmenpaket geschnürt, das Mitte Juni beschlossen werden soll. Unter anderem soll die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden, auch bei bestimmten Sozialleistungen dürfte es eine Anhebung geben. Doch bei der von vielen erhofften Verschiebung der CO2-Besteuerung, die ab dem 1. Juli in Kraft treten sollte, gibt es noch keine Einigung zwischen den Koalitionspartnern. Von türkiser Seite spricht ein Insider von einer „50:50-Chance“. Und was denken die Menschen über ein mögliches Maßnahmenpaket gegen die Teuerung? Wir haben via krone.at gefragt, ob man dabei mit einem großen Wurf rechnet. Da sagten mehr als 90 Prozent Nein. Weitere Kommentare (fast) überflüssig…