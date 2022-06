Trailer zur umjubelten Kino-Doku über Lady Diana

In der ersten Kino-Dokumentation über das tragische Leben der Prinzessin von Wales nimmt uns der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins mit auf eine Zeitreise und lässt uns an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod aus einer völlig neuartigen Perspektive teilhaben. Den Trailer zu „The Princess“ (ab 30.6. im Kino) gibt es jetzt einen Tag vor der „Trooping the Colour“-Parade exklusiv auf krone.at zu sehen.