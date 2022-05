Strafen für 18.583 Handy-Lenker in der Steiermark

Das stark erhöhte Unfallrisiko durch Handy-Telefonieren am Steuer wird nach wie vor von vielen unterschätzt. Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist darauf hin, dass im Vorjahr in der Steiermark 18.583 beim verbotenen Handy-Telefonieren am Steuer von der Exekutive erwischt wurden, um rund 2700 mehr als im Jahr 2020 und viermal so viele wie Alko-Lenker. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille.