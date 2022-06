Wohnungsleerstand: Wer spekuliert, wird bestraft

Intensiv diskutiert wurde in den vergangenen Tagen über spekulativen Wohnungsleerstand, der am Markt einen ordentlichen Preistreiber darstellt. Die „Krone“ berichtete ausführlich darüber. Um dem Leerstand endgültig einen Riegel vorzuschieben, setzte die Tiroler Landesregierung nun einen ersten Schritt. So wurde ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der im Juli dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Dieser sieht vor, dass ein Wohnungsleerstand ab sechs Monaten besteuert wird.