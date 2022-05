„Leerstandsabgabe und ÖVP sind kein Widerspruch“

„Wenn wir das zu einem richtigen Lenkungselement machen wollen, dann muss die Abgabe deutlich erhöht werden“, sagte Günther Platter gegenüber der „Krone“. Ein Beispiel aus der Praxis: Für ein 1,8 Millionen teures Penthouse mit 160 Quadratmetern in Innsbruck sind derzeit 2400 Euro an Leerstandsabgabe zu leisten. „Das sind eher ,Peanuts’, die niemanden davon abhalten werden, das Gebäude nicht weiterhin leer stehen zu lassen“, ist der Landeshauptmann überzeugt. Dass der Österreichische Haus- und Grundbesitzerverband in Anbetracht dieser lächerlichen Abgabe von einer „Aushöhlung des Mittelstandes“ sprach, kann Platter daher nicht nachvollziehen.