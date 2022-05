Abgabe für Leerstand: „Privateigentum ausgehöhlt“

Staat soll Nutzung nicht vorschreiben dürfen

Ganz und gar nicht schmeckt dieses Ansinnen dem Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB). In einem offenen Brief an Platter heißt es: „Im Grunde schreiben Sie vor, was jeder mit seinem Eigentum machen darf oder nicht. Dadurch wird Privateigentum über Gebühr ausgehöhlt“, wettert Martin Prunbauer, Präsident des ÖHGB.