So werden Betriebsflächen zu Naturräumen

Nicht weniger als 22 Vorarlberger Organisationen - vom Installateursbetrieb bis zur katholischen Pfarre - beteiligen sich am EU-Projekt „Boosting Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises (BooGI-BOP)“. Das gemeinsame Ziel: eine naturnahe Gestaltung von Firmengeländen zum Schutz der biologischen Vielfalt.