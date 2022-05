Multitalent Marco Pogo: „Ein paar sind halt so“

„Krone“: Wenn ich Sie sonst am Handy anrufe, heben Sie immer persönlich ab. Gestern war auf einmal Ihre Pressesprecherin am Apparat. Haben Sie sich ein Vorbild an der Bundespolitik genommen?

Marco Pogo: Ich versuche, mir wenig Vorbild an der Bundespolitik zu nehmen. Als ich das Interview von Herrn Pommer mit dem Landwirtschaftsminister gelesen habe, war ich erschrocken, aber nicht verwundert. Auf der anderen Seite hat er sich zumindest den Fragen gestellt. Ich finde es immer wieder schlimm, wie viele Politiker sich Interviews nicht stellen. Dabei ist es ihre Aufgabe, zu berichten, wenn irgendwo etwas falsch läuft, um dann Rede und Antwort zu stehen.