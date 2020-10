„Ich will Wien Radler-frei machen!“

„Zu jung, zu schön, zu gut ausgebildet, um Politiker zu sein“ - so erklärt sich Marco Pogo von der Bierpartei seinen Erfolg, zumindest den auf Social Media. Die Wien-Wahl steht an und langsam wird es ernst - jedenfalls für die meisten PolitikerInnen … Einer bleibt nach wie vor recht entspannt und weiß: An erster Stelle steht immer die schönste Hauptsache der Welt, nämlich Bier. Aber wie gut kennt sich Marco Pogo wirklich mit dem flüssigen Gold aus und was kann Wien von ihm als Bürgermeister erwarten? Das und mehr findet Moderator Max Schmiedl in der neuesten Folge Stiegenhaus West heraus!