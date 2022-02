Marco Pogo liebäugelt mit Bundespräsidentenamt

„Will meinen Senf zur Gesellschaft dazugeben“

„Im Moment inspiriert mich die Lage der Welt, die Katastrophen und die vielen Umbrüche. Ich spüre, dass ich da selbst viel abzuarbeiten habe, ich glaube, die Zeit des stillen Zuschauens ist vorbei. Viele Künstler haben sich lange mit sich selbst beschäftigt, inklusive mir. Ich will jetzt auch meinen Senf zur Gesellschaft dazugeben“, so Pogo in einem Interview mit der „Neuen Vorarlberger Tageszeitung“ im Dezember 2021.