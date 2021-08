Jaukerl am Tag, Punk bei Nacht: Pogo impfte Fans

Impfung, Bier und Punk statt Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll: Am Samstag setzte Musiker, Arzt und Spaßpolitiker Marco Pogo vor seinem Konzert in Wien selbst die Nadel an. Ganz im Sinn von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der nur noch Geimpften Zutritt zu Veranstaltungen erlauben will.