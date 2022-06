So dürfen Sie Avocados auf keinen Fall lagern

Den Ursprung dürfte die Avocado in Mexiko haben, mittlerweile ist sie aber von Neuseeland über Kenya bis hin zu Israel oder Kalifornien überall anzutreffen. Der Name kommt von den Azteken, sie nannten sie "ahuacatl" - “Butter des Waldes". Sie gilt gemeinhin als Butterersatz. Aufgrund ihrer positiven Eigenschaften ist die Avocado vielerorts ein Grundnahrungsmittel, nicht nur für die Veganen. In den letzten Jahren ist die Avocado dank Guacamole vor allem in den USA extrem populär geworden. Jetzt kam sie aber negativ in die Schlagzeilen.