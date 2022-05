Das Unerwartete

Sebastian Kurz als Bundeskanzler fest im Sattel, flankiert von einer Truppe treu ergebener Mitstreiter samt der Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger - das war die politische Situation vor einem Jahr. In der FPÖ sägte Herbert Kickl an Norbert Hofers Chefsessel, während die SPÖ das bekannt zerstrittene Bild abgab - relative Einigkeit höchstens in einer Frage: Mit Pamela Rendi-Wagner ist nichts zu gewinnen.