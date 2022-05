Mühsam nährt sich die Beteiligung der Bürger

Im schwarz-blauen Regierungsprogramm für Oberösterreich von 2021 bis 2027 kommt das Wort Bürgerbeteiligung gar nicht vor und das Wort Demokratie nur im Zusammenhang mit Schulungen (Verzeihung, wenn wir das eine oder andere Mosaiksteinchen übersehen haben). Die Klubvorsitzenden Lindner und Mayr (nicht nur, aber am auffälligsten) versuchen diese Lücken in dieser Periode doch noch zu verkleinern. Derzeit gerade beim Thema Petitionen, das sind so eine Art Anregungen an die Landespolitik, diese oder jene Dinge allgemeiner Natur zu verbessern. Manchmal werden sie von Tausenden Bürgern mitgetragen – aber das ist nur im Vorfeld möglich, weil einlangende Petitionen vom Land nicht veröffentlicht werden und schon daher auch nicht online unterstützt werden können, abgesehen von der fehlenden Technik dafür.