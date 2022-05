Neuer Cheftrainer für LA Lakers und LeBron James

Die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie unter anderem ESPN und die „Los Angeles Times“ am Freitagabend (Ortszeit) berichteten, soll Darvin Ham in der kommenden NBA-Saison dafür sorgen, die Lakers mindestens in die Nähe der 18. Meisterschaft zu bringen.