Österreicherin Lou-Anne ist Klums neues „Topmodel“

Lou-Anne holt sich „Topmodel“-Sieg

Nach einer Show mit aufregenden Challenges für die Finalistinnen - etwa einem Live-Walk, in dem die österreichische Designerin Marina Hoermanseder Heidis „Mädchen“ in überdimensionalen Buchstabenkleidern über den Laufsteg schickte, stand das Ergebnis endlich fest. „Germany‘s Next Topmodel ist Lou-Anne!“, verkündete Heidi Klum stolz.