Pferdeflüsterer und tolle Reiter in Wels

Die von der „Krone“ präsentierte Messe für Ross und Reiter in Wels zieht Zigtausende Fans aus ganz Österreich an. Die kunterbunte Pferdewelt ist täglich bis Sonntag mit hochkarätigen Shows und Vorführungen beschlagen. Rassige Warmblüter, Friesen, Isländer und weitere Pferderassen warten auf die Besucher. Top-Reiter und Pferdeflüsterer zeigen ihr Können. Und es gibt natürlich viele Standln mit allem, was dazugehört.