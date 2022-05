„Katzenjammer“ im ganzen Burgenland

Die einen wurden schon ganz kalt und vor Hunger kreischend von Spaziergängern aufgelesen. Die anderen aus einem Kanal gerettet, wo die Streunermama sie wohl aus Mangel an Alternativen abgelegt hatte. Von einem weiteren Wurf unversorgter Streunerbabys, deren Augen bereits von Maden zerfressen waren, konnten nicht mehr alle lebend gerettet werden. Notfälle wie diese erleben Vereine wie „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf i.B., „Die Streuner Oberpullendorf“ oder „Katzfatz“ im Nordburgenland derzeit am laufenden Band. Auch im Tierheim Parndorf werden fast täglich (verwaiste) Katzenbabys abgegeben.