Mann (48) stürzt im Gebirge 70 Meter in den Tod

Bergdrama im benachbarten Schweizer Kanton Graubünden! Ein 48-jähriger Deutscher, der am Montagnachmittag nicht an seinem Arbeitsplatz im Rheintal erschienen war, wurde von Suchmannschaften am frühen Dienstagmorgen tot am Fuße einer Felswand aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.