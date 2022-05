Nach Horror-Crash: Friedrich darf Spital verlassen

Ein Felbermayr-Sprecher lobte die Rettungskräfte und das Ärzteteam in Tschechien. Der Unfall sei aufgrund „unglücklicher Umstände“ passiert. Friedrich fuhr demnach auf ein am Straßenrand parkendes Auto auf. Der Czech Cup in der Nähe von Brunn war daraufhin abgebrochen worden. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Tschechien wurde er in ein Krankenhaus nach Österreich überstellt, das er mittlerweile wieder verlassen konnte.