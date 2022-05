Shorts: Kurze Hosen - einst waren sie verpönt

Interessant: Die kurzen Hosen tauchten schon im Mittelalter auf, im 15. Jahrhundert trat die Strumpfhose ihren Siegeszug in Europa an, das wirkte sich auch auf die Länge der Hosen aus: Kurze Hosen wurden zum Beispiel, wohl dem warmen Klima geschuldet, bei der spanischen Aristokratie populär. Während der Adel mit Rosshaar gefütterte Hosen trug, begnügte sich das Volk mit Wollhosen. Wirklich durchsetzten konnten sich die kurzen Hosen aber nur im 19. Jahrhundert und auch damals ausschließlich bei den Buben. Man trug das Kleidungsstück (in den USA Knickerbocker genannt) bis zur Pubertät, vor allem in der Schule, denn nach der Schulzeit galt man damit als unseriös.