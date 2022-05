„Ich hab‘ eine direktere Art als manch anderer“

Dass Sie was?

Es war generell eine schwere Zeit, die ganzen zwei Jahre in der Pandemie. Da sind ja viele Leute beim Land hineingestoßen worden in Aufgaben, mit denen wir sonst nichts zu tun hatten, ich genauso. Für zwei, drei Monate war das gedacht, und dann hatte man zwei Jahre lang Wahnsinnsarbeitszeiten.