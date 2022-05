Belästigung im Landesjob „kein Kavaliersdelikt!“

Leitbild zur Orientierung gibt es noch nicht

In den konkreten Fall war die Personalvertretung aber nicht eingebunden, das läuft alles über Gleichbehandlungsstelle und Personalabteilung. Allenfalls wendet sich ein Beschuldigter selber an seinen Personalvertreter. Eine Art Leitbild, was noch erlaubt ist im Umgang miteinander und was nicht, gibt es beim Land aber nicht.