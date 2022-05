„Kurzer Prozess“ mit übergriffigem Landesbeamten

Eine betroffene Frau suchte Unterstützung

Eine der von Übergriffen betroffenen Frauen hatte sich an die Gleichstellungsbeauftragte des Landes gewendet. Diese kümmert sich mit ihrem Team um aktuelle Fälle, aber auch um Prävention. Wie das im konkreten Fall genau ablief, ist derzeit nicht zu klären, da die Beauftragte unerreichbar im fernen Ausland auf Urlaub ist. Aus der Personalabteilung wird das Vorgehen so beschrieben: „Für die Betroffenen wurde unmittelbar Abhilfe geschaffen und stand von Anfang an umfassende Beratung und Begleitung zur Verfügung. All diese Maßnahmen wurden natürlich auch unter Einbindung und im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten getroffen.“