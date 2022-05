Guterres: Putin muss Getreideexport zulassen

Angesichts von historischen Zahlen Hungerleidender weltweit hat UNO-Generalsekretär António Guterres den Druck auf Russland wegen der Blockade von ukrainischem Getreide erhöht. „Russland muss den sicheren Export von in ukrainischen Häfen gelagertem Getreide zulassen“, sagte Guterres bei einem von den USA abgehaltenen Außenministertreffen bei den Vereinten Nationen in New York am Mittwoch.