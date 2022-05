Das Spiel mit dem Feuer

In Zahlen bedeutet dies für uns Österreicher: Eine Teuerung, die nur die Über-41-Jährigen je erlebt haben. Treibstoffe: plus 49,1 Prozent. Haushaltsenergie: plus 28,8 Prozent. Fleisch: plus 10,7 Prozent. Beim Blick auf Russland und die Ukraine kann sich Otto Normalverbraucher ausrechnen, dass die Erhöhung der Verteidigungsbudgets in absehbarer Zeit zusätzlich die Preise befeuern wird.