Drama in Portugal: Steirischer Urlauber vermisst

Was sich wenig später abspielte, wird nie geklärt werden können. Denn plötzlich geriet der 64-jährige Pensionist (wie jetzt feststeht, ist er wie sein Landsmann ein steirischer Urlauber) in der kalten See in Schwierigkeiten. Verzweifelt versuchte sein Begleiter den Mann zu retten. Doch bald verloren ihn die Kräfte.