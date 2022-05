Guardiola: „PL-Titel ist schwieriger als CL-Pokal“

Ein Sieg trennt Pep von PL-Titel

In der Champions League musste sich Manchester City in einem packenden Halbfinale gegen Real Madrid geschlagen geben. Mit einem Sieg gegen Aston Villa kommenden Sonntag können sich die „Citizens“ jedoch zum zweiten Mal in Folge die Premier-League-Krone schnappen. Nur Liverpool könnte Guardiola und Co. die Party noch vermiesen. Dafür müsste die Klopp-Truppe jedoch gegen Wolverhampton gewinnen, während Manchester City aus Sicht der „Reds“ nicht triumphieren darf.