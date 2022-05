Zuspruch und Häme für entlassene Lehrerin (63)

Die „Krone“-Leserschaft reagierte geteilt. Die einen sind sich sicher, dass Frau H. nicht die ganze Wahrheit sagt und sehen ihre Entlassung als Konsequenz für das Nicht-Maske-Tragen als gerechtfertigt: „Ich muss täglich in meinem Beruf die Maske nehmen, sobald ich eine Station betrete und auch täglich einen Gurgeltest abgeben, da ich nicht geimpft bin, also versteh ich das Jammern nicht“, meint etwa eine Userin. „Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Es gibt Regeln, ist halt so“, schreibt ein anderer.