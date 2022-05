Hollywoodstar George Clooney im Anflug auf Wien

Clooney freut sich auf Wien-Besuch

Wien wird dabei drei Tage lang zum Dreh- und Angelpunkt der internationalen Digital- und Medienszene und bringt Top-Speaker, Entscheidungsträger und die „Gamechanger von morgen“ zusammen an einen Ort. „Herzlichen Dank an das 4GAMECHANGERS Team für die Einladung zu eurem Festival in Wien“, freut sich Clooney auf den Besuch.