Ed Sheeran ist klammheimlich wieder Papa geworden

Bereits vor einigen Monaten kündigte der Sänger an, seine Familie künftig an die erste Stelle zu setzen. „Ich würde es hassen, in 20 Jahren eine Beziehung mit meinen Kindern zu haben, die daran gelitten hat, dass ich die Arbeit über sie gestellt habe“, erklärte der Musiker in einem PodcastGespräch. „Ich glaube, das Muster, das ich oft in meinem Bereich sehe, ist ‚Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich diesen Geburtstag nicht verpassen und nicht sagen, dass ich eine weitere Stadium-Tour spiele.‘“ Aus diesem Grund plane er auch, seine Tour-Termine fortan drastisch zu kürzen.