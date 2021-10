Ed Sheeran: Heiratsantrag mit Hindernissen

Ed Sheeran hat Details zum Heiratsantrag an seine Ehefrau Cherry Seaborn verraten - der wohl alles andere als reibungslos verlief. „Ich fragte sie: ,Willst du mich heiraten?‘, und sie antwortete: ,Machst du Witze?‘ Ich erinnere mich, dass danach lange Stille herrschte, bevor ich nachsetzte: ,Bitte?‘“ So erzählte es der Brite in der schwedisch-norwegischen Talkshow „Skavlan“, das Video erschien am Montag auch bei Youtube.