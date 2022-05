TU-Graz: Krško-Betreiber im Kreuzverhör der Gegner

Betreiber legten Pläne für AKW-Verlängerung offen

„Im Bericht des Betreibers war nichts Neues dabei“, schildert Umweltlandesrätin Sara Schaar (SPÖ) am Rande des Informationsabends gegenüber der „Krone“. Auch die bereits im Vorfeld kritisierten veralteten Daten sorgen für Unmut bei Schaar: „Wir fordern vor allem eine Aktualisierung der Bewertung des seismologischen Gefährdungspotenzials des AKW Krško. Slowenien legt im Umweltbericht 18 Jahre alte Daten zur Erdbebensicherheit vor, die darin als gering eingestuft wird.“ Daher fordert die Kärntner Umweltlandesrätin eine unabhängige Prüfung des technischen Zustandes des in die Jahre gekommenen Reaktors, sowie eine Neubewertung des Erdbebenrisikos in der Region.