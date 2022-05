Vizebürgermeister tritt mit nur 28 Jahren zurück

„Das Jahr 2022 hat mein Leben auf den Kopf gestellt“, blickt der 28-Jährige mit gemischten Gefühlen auf die letzten fünf Monate zurück. Im Februar erhielt sein Vater die Diagnose Krebs. „Meine Mutter, meine beiden jüngeren Brüder und ich waren in dieser Zeit rund um die Uhr bei ihm und versuchten, ihn so gut es ging zu unterstützen. Leider vergebens. Mein Vater verlor nur sieben Wochen nach der Diagnose den Kampf gegen die Krankheit“, so Danner.