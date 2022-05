Vierter Abgang bei Meister Red Bull Salzburg fix

Bei den Deutschen wurde van der Werff heimisch, weshalb er fix zum deutschen Zweitligisten wechseln wird. „Jasper ist in der gerade zu Ende gegangenen Saison ein wichtiger Faktor in unserem Kader geworden. Er überzeugt mit gutem Stellungsspiel auch in den Kopfball-Duellen und setzt starke Akzente im Aufbauspiel. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärte SCP-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.