Rastplatz-Drama: Sucic von Rapid-Fans attackiert!

Luka Sucic ist in der Form seines Lebens. Der 19-Jährige traf in den letzten acht Spielen siebenmal und ist momentan das Um und Auf in der Salzburger Offensive. Auch beim 1:0-Sieg in Hütteldorf gegen Rapid war der Kroate mit seinem Treffer wieder der Matchwinner für die Bullen. So groß die Freude über den Erfolg beim Erzrivalen auch war, so schlimm war die anschließende Heimfahrt aus der Hauptstadt