„Überzeugungstäter“ Jaissle verlängert in Salzburg

Jaissle war zu Saisonbeginn aus Liefering gekommen und konnte als Nachfolger von Jesse Marsch vollauf überzeugen. Neben dem Triumph in der Bundesliga und dem ÖFB-Cup war vor allem der Einzug ins Champions-League-Achtelfinale mit dem jüngsten Kader aller Teams in der „Königsklasse“ herausragend und sorgte für die erfolgreichste Klub-Saison überhaupt. In der Meisterschaft peilen die Salzburger unter Jaissle auch noch den neuen Bundesliga-Punkterekord sowie die Einstellung der Bestmarke der höchsten Anzahl an Siegen an.