Was der Skeleton-Star mit Arbeitsschutz am Hut hat

Drei Millionen Euro investierte der Arbeitsschutz-Experte Schloffer (32 Mitarbeiter, 8500 verschiedene Artikel) in den nachhaltigen Ausbau des Standortes in Hart/Graz. Am Donnerstag erfolgte nach einjähriger Bauzeit die Eröffnung mit einem Promi-Gast: Skeleton-Star Janine Flock.