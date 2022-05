U-Haft wegen Verdacht auf versuchten Mordes

Zweimal soll der 50-Jährige auf seinen polnischen Landsmann (27) eingestochen haben: in den Bauch und in das Gesicht. Passiert ist das Ganze am Montagabend bei einer Geburtstagsfeier in Mattsee. Im Polizei-Verhör schwieg der Tatverdächtige: Er sagte lediglich, dass es ihm leid tue. Die Ermittlungen laufen jedenfalls weiter in Richtung Tatmotiv. Die nächste Haftprüfung findet in 14 Tagen statt.