Drogen und Drohungen: Melker Bahnhof als „Hotspot“

Polizei reagiert jetzt

Die Probleme reichen also vom Drogendeal über Drohgebärden im Rausch bis zur Überdosis: Die Polizei, hört man im Rathaus, will dieser Situation nun vorerst mit mehr Kontrollen begegnen. Vielen Betroffenen geht das aber nicht weit genug, sie fordern die Einrichtung einer Schutzzone – um der Polizei auch mehr Handhabe bei Wegweisungen zu geben. „Andererseits wollen wir auch nicht, dass sich das Problem in die Siedlungen verlagert“, fordern Anrainer Lösung von der Politik.